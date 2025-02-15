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Регион
15 февраля, 11:17

Патологоанатом-сектант изнасиловал 12-летнюю девочку во время «брачного обряда» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге патологоанатома арестовали за изнасилование девочки

Арестованный в Екатеринбурге Сергей О. Обложка © Пресс-служба Свердловского областного суда

Арестованный в Екатеринбурге Сергей О. Обложка © Пресс-служба Свердловского областного суда

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга решил заключить под арест до 12 апреля патологоанатома городской больницы, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сказано в публикации.

По данным kp.ru, мужчина состоял в сообществе кришнаитов. В эту группу входила и семья школьницы. Журналисты узнали, что патологоанатом провёл «брачный обряд» и вступил с девочкой в половой контакт.

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Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 41-летний музыкант, который изнасиловал семилетнюю девочку. Она является дочерью его друзей, у которых в гостях он оказался в тот злополучный вечер. Известно, что у него есть ещё несколько подобных судимостей. Неизвестно, почему он до этого гулял на свободе.

Владимир Озеров
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