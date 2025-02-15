Патологоанатом-сектант изнасиловал 12-летнюю девочку во время «брачного обряда» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге патологоанатома арестовали за изнасилование девочки
Арестованный в Екатеринбурге Сергей О. Обложка © Пресс-служба Свердловского областного суда
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга решил заключить под арест до 12 апреля патологоанатома городской больницы, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
«Суд избрал Сергею О. меру пресечения в виде содержания под стражей по 12 апреля 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сказано в публикации.
По данным kp.ru, мужчина состоял в сообществе кришнаитов. В эту группу входила и семья школьницы. Журналисты узнали, что патологоанатом провёл «брачный обряд» и вступил с девочкой в половой контакт.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 41-летний музыкант, который изнасиловал семилетнюю девочку. Она является дочерью его друзей, у которых в гостях он оказался в тот злополучный вечер. Известно, что у него есть ещё несколько подобных судимостей. Неизвестно, почему он до этого гулял на свободе.