Ударили по голове и засунули в рот наркотики: В Подмосковье изнасиловали девочку-инвалида

В минувшее воскресенье, 9 марта, в одном из городов на юге Подмосковья произошло чудовищное преступление. Трое парней жестоко избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида (у неё врожденное неврологическое заболевание). В злополучный вечер она пошла провожать на остановку гостивших у неё друзей, однако вовремя не вернулась домой.

Через час обеспокоенная мать начала поиски, ещё через 15 минут девочка в слезах позвонила ей и сказала, что уже добралась до дома. Вернувшись, женщина обнаружила дочь в ужасном состоянии: на её голове была значительная шишка, а лицо сильно опухло. После приёма успокоительных школьница рассказала о случившемся.

Как оказалось, на улице её окружили трое парней на вид 17-18 лет. Один из них ударил девочку по голове, другой заставил проглотить неизвестные вещества, вероятно, наркотики. После этого школьницу затащили в подвал, где она потеряла сознание. А когда пришла в себя, побежала домой.