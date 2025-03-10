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10 марта, 16:02

Ударили по голове и засунули в рот наркотики: В Подмосковье изнасиловали девочку-инвалида

В Подмосковье жестоко избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида

В минувшее воскресенье, 9 марта, в одном из городов на юге Подмосковья произошло чудовищное преступление. Трое парней жестоко избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида (у неё врожденное неврологическое заболевание). В злополучный вечер она пошла провожать на остановку гостивших у неё друзей, однако вовремя не вернулась домой.

Через час обеспокоенная мать начала поиски, ещё через 15 минут девочка в слезах позвонила ей и сказала, что уже добралась до дома. Вернувшись, женщина обнаружила дочь в ужасном состоянии: на её голове была значительная шишка, а лицо сильно опухло. После приёма успокоительных школьница рассказала о случившемся.

Как оказалось, на улице её окружили трое парней на вид 17-18 лет. Один из них ударил девочку по голове, другой заставил проглотить неизвестные вещества, вероятно, наркотики. После этого школьницу затащили в подвал, где она потеряла сознание. А когда пришла в себя, побежала домой.

Как сообщает сайт MK.ru, медицинское обследование подтвердило факт изнасилования девочки. На данный момент полиция занимается поиском предполагаемых преступников. Также известно, что пострадавшая с 10 лет является инвалидом из-за врождённого неврологического заболевания.

Девушка, обвинившая Оксимирона* в изнасиловании, подала заявление в СК
Девушка, обвинившая Оксимирона* в изнасиловании, подала заявление в СК

Ранее Life.ru сообщал, что в Архангельской области 10-летний мальчик изнасиловал сверстника в туалете. А до этого в Находке 42-летний рецидивист показал девочке гениталии у школы.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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