Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 16:56

Девушка, обвинившая Оксимирона* в изнасиловании, подала заявление в СК

Виктория Кучак, которая обвинила рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров*) в сексуальном насилии, обратилась в Следственный комитет России. Она хочет, чтобы там подробно изучили её переписку с музыкальным исполнителем. Об этом рассказал адвокат девушки Константин Ерохин.

«Я, как юрист, перед подачей заявления проверяю, что есть на руках у клиентов. И в этом случае могу сказать, что материал у Виктории и у других девушек достаточно весомый. Как минимум есть переписки, которые шокируют любого взрослого человека. Правоохранители должны это проверить», цитирует Ерохина RT.

Так как сейчас Мирон* живёт в Великобритании, адвокат планирует инициировать расследование именно в этой стране. Напомним, Кучак рассказала в подкасте «Дочь разбойника» о том, что рэпер изнасиловал её прямо на концерте, когда ей было 16. Переписку с Оксимироном* она начала примерно в 13-14 лет.

«Выкормыш иноагентов»: СК попросили проверить Оксимирона* после обвинений в изнасилованиях школьниц
«Выкормыш иноагентов»: СК попросили проверить Оксимирона* после обвинений в изнасилованиях школьниц

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Полина Никифорова
  • Новости
  • Oxxxymiron
  • СК РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar