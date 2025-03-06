Девушка, обвинившая Оксимирона* в изнасиловании, подала заявление в СК

Виктория Кучак, которая обвинила рэпера Оксимирона* (настоящее имя Мирон Фёдоров*) в сексуальном насилии, обратилась в Следственный комитет России. Она хочет, чтобы там подробно изучили её переписку с музыкальным исполнителем. Об этом рассказал адвокат девушки Константин Ерохин.

«Я, как юрист, перед подачей заявления проверяю, что есть на руках у клиентов. И в этом случае могу сказать, что материал у Виктории и у других девушек достаточно весомый. Как минимум есть переписки, которые шокируют любого взрослого человека. Правоохранители должны это проверить», — цитирует Ерохина RT.

Так как сейчас Мирон* живёт в Великобритании, адвокат планирует инициировать расследование именно в этой стране. Напомним, Кучак рассказала в подкасте «Дочь разбойника» о том, что рэпер изнасиловал её прямо на концерте, когда ей было 16. Переписку с Оксимироном* она начала примерно в 13-14 лет.