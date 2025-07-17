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17 июля, 16:49

Выигравшая Уимблдон россиянка рассказала о смене спортивного гражданства

Теннисистка Кудерметова заявила, что не собирается менять спортивное гражданство

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отказалась от смены спортивного гражданства. Она отметила, что сразу выбрала для себя позицию — остаться на Родине, какая бы ситуация не складывалась.

«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — передаёт слова Кудерметовой «Чемпионат».

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Ранее Вероника Кудерметова стала победительницей Уимблдонского турнира среди пар у женщин. Матч состоялся 13 июля в Лондоне, где она выступила в паре с Элизой Мертенс из Бельгии. В решающей игре против представительницы Тайваня Сэ Шувэй и латвийки Елены Остапенко им удалось одолеть соперниц со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Кудерметова отличилась в том, что стала первой россиянкой с 2017 года, которая одержала первое место на этом турнире в парном разряде.

Юлия Сафиулина
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