Выигравшая Уимблдон россиянка рассказала о смене спортивного гражданства

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отказалась от смены спортивного гражданства. Она отметила, что сразу выбрала для себя позицию — остаться на Родине, какая бы ситуация не складывалась.

«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — передаёт слова Кудерметовой «Чемпионат».