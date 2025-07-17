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17 июля, 18:06

Турецкие бродячие коты находятся под угрозой исчезновения

Mash: Турецких уличных котов массово вылавливают и отправляют в приюты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Турецкие бродячие коты находятся под угрозой исчезновения. Их массово отлавливают и помещают в крайне опасные для жизни и здоровья условия. За последние полтора года численность бездомных кошек резко возросла. Это связано с недоступностью ветеринарной помощи из-за высоких цен, а также с тем, что иностранцы, уезжающие из страны из-за сложностей с получением вида на жительство, бросают своих питомцев. Об этом сообщает Mash.

Ситуация для животных усугубляется принятым в 2024 году законом, призванным бороться с бездомными собаками, но затронувшим и кошек. Теперь их массово отлавливают, стерилизуют и возвращают в неблагополучные районы города. Альтернативой служит помещение в переполненные и антисанитарные приюты, где животные быстро подхватывают инфекции и погибают.

Кроме того, страдают усатые питомцы и от недобросовестных заводчиков. Так, одна москвичка развела в Турции около 50 кошек и собак одновременно, совершенно не умея ухаживать за ними. Детёныши рождались больными и слабенькими, а постоянные инфекции усугубляли состояние животных.

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Полина Никифорова
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