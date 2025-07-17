Турецкие бродячие коты находятся под угрозой исчезновения. Их массово отлавливают и помещают в крайне опасные для жизни и здоровья условия. За последние полтора года численность бездомных кошек резко возросла. Это связано с недоступностью ветеринарной помощи из-за высоких цен, а также с тем, что иностранцы, уезжающие из страны из-за сложностей с получением вида на жительство, бросают своих питомцев. Об этом сообщает Mash.