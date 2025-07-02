Сеть восхитил «самый православный котик России». Life.ru узнал о судьбе Урсика, живущего в монастыре

Сегодня в Сети разошёлся ролик с рыжим пушистиком, лежащим в храме во время службы. Пользователи сразу окрестили его «самым православным котом России». Мы узнали, как зовут усатого, как он появился в монастыре и кого выбрал себе в хозяева.

Итак, рыжего красавца зовут Урсик, он живёт в Староладожском Никольском мужском монастыре. Настоятель отец Филарет рассказал Life.ru, что котик пришёл в обитель сам.

Кот Урсик в Староладожском Никольском мужском монастыре. Видео © SHOT

«Этот красавец — совершенно молоденький котик, ему около года. Он пришёл к нам сам. Вообще котики, которые у нас в монастыре живут, сами выбирают себе монахов, у кого жить. Вот допустим, у нас есть Рыжик, который тоже года четыре назад пришёл. Батюшка заходит в комнату, а у него на диване спит котёнок. И так он остался. Что касается Урсика, он просто пришёл в монастырь и нашёл нашего отца Павла. Сам Урсик его выбрал, так он за ним ходит и без него не может», — говорит отец Филарет.

Урсик — не тот кот, что гуляет сам по себе (а такие котики в монастыре тоже есть). Он добрый, ласковый и всегда готов подставить спинку желающим погладить. Иногда заходит он и на службу, что и попало на видео. В обители к этому уже привыкли — питомцы там чувствуют себя свободно. А ещё монастырский кот готов протянуть лапку поддержки.

«Самый православный котик России» Урсик. Фото предоставлено Life.ru отцом Филаретом

«Самый православный котик России» Урсик. Фото предоставлено Life.ru отцом Филаретом

«Бывают проблемы житейские. Вот сядешь на скамейку, смотришь, он бегает, прибежит к тебе, обязательно залезет на колени, будет играться. Я думаю, что он всё равно чувствует, когда нужна поддержка», — отмечает отец Филарет.

Заботу о животных можно считать частью христианской любви и служения ближнему, считает священнослужитель.

«Самый православный котик России» Урсик. Фото предоставлено Life.ru отцом Филаретом