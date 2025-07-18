Артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» нанесли сокрушительный удар по опорному пункту, где дислоцировались силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда», публикуя соответствующее видео.
Кадры уничтожения. Видео © Telegram / Zvezdanews
Цель была обнаружена с помощью средств воздушной разведки в лесополосе, расположенной между населёнными пунктами. После оперативного получения разведывательной информации было принято решение о нанесении огневого поражения. В результате точных ударов, опорный пункт противника был полностью уничтожен.
Ранее российские «Искандеры» и «Герани» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. ВС РФ провели операцию по ликвидации ключевых объектов инфраструктуры, связанных с использованием ударных БПЛА дальнего действия типа «Лютый». Средства объективного контроля зафиксировали наличие пунктов запуска и управления такими дронами в районе населённого пункта Гамалиевка, расположенного в Сумской области.
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