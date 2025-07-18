Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» нанесли сокрушительный удар по опорному пункту, где дислоцировались силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда», публикуя соответствующее видео.

Кадры уничтожения. Видео © Telegram / Zvezdanews

Цель была обнаружена с помощью средств воздушной разведки в лесополосе, расположенной между населёнными пунктами. После оперативного получения разведывательной информации было принято решение о нанесении огневого поражения. В результате точных ударов, опорный пункт противника был полностью уничтожен.