ПВО ночью отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ
Ероханова: Ночью ПВО отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ, жертв нет
Ночью ПВО отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
Под ударом вновь оказался Сергиево-Посадский округ в ночь на 18 июля. Однако система ПВО сбила украинские беспилотники, но в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.
«Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написала она.
Все вражеские дроны были ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Однако падение обломков нанесло ущерб частной застройке: выбиты стекла и повреждены фасады в нескольких домах.
Ранее в ночь на 7 июля силы ПВО сбили восемь беспилотников на подлёте к Москве. Использовались дроны типа «Лютый». Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о низком пролёте БПЛА и серии взрывов — только в районе одного из предприятий прогремело не менее десяти. Несмотря на интенсивность атаки, массовых разрушений и пострадавших не зафиксировано.