ПВО ночью отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ

Под ударом вновь оказался Сергиево-Посадский округ в ночь на 18 июля. Однако система ПВО сбила украинские беспилотники, но в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

«Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написала она.

Все вражеские дроны были ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Однако падение обломков нанесло ущерб частной застройке: выбиты стекла и повреждены фасады в нескольких домах.