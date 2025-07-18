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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 09:35

ПВО ночью отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ

Ероханова: Ночью ПВО отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ, жертв нет

Ночью ПВО отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Ночью ПВО отразила атаку ВСУ на Сергиево-Посадский округ. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Под ударом вновь оказался Сергиево-Посадский округ в ночь на 18 июля. Однако система ПВО сбила украинские беспилотники, но в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

«Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написала она.

Все вражеские дроны были ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Однако падение обломков нанесло ущерб частной застройке: выбиты стекла и повреждены фасады в нескольких домах.

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Ранее в ночь на 7 июля силы ПВО сбили восемь беспилотников на подлёте к Москве. Использовались дроны типа «Лютый». Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о низком пролёте БПЛА и серии взрывов — только в районе одного из предприятий прогремело не менее десяти. Несмотря на интенсивность атаки, массовых разрушений и пострадавших не зафиксировано.

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Милена Скрипальщикова
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