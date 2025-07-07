ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый»
SHOT: Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о мощных взрывах
Силами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. По данным SHOT, для атаки применялись дроны типа «Лютый».
Взрывы в Московской области. Видео © SHOT
Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о звуках пролёта БПЛА и нескольких мощных взрывах, которые они слышали около пяти часов утра. По их словам, дроны летели на небольшой высоте, в районе одного из местных предприятий прогремело около десяти взрывов.
Всего над регионами России был уничтожен 91 беспилотник. Наибольшее количество дронов — 20 — уничтожили над территорией Белгородской области. 14 БПЛА сбили над Курской областью, девять — над Липецкой областью.
Обложка © SHOT