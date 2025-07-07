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Регион
7 июля, 04:43

ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый»

SHOT: Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о мощных взрывах

Силами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. По данным SHOT, для атаки применялись дроны типа «Лютый».

Взрывы в Московской области. Видео © SHOT

Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о звуках пролёта БПЛА и нескольких мощных взрывах, которые они слышали около пяти часов утра. По их словам, дроны летели на небольшой высоте, в районе одного из местных предприятий прогремело около десяти взрывов.

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Всего над регионами России был уничтожен 91 беспилотник. Наибольшее количество дронов — 20 — уничтожили над территорией Белгородской области. 14 БПЛА сбили над Курской областью, девять — над Липецкой областью.

Обложка © SHOT

Антон Голыбин
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