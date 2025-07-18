Первый зампред IT-комитета Госдумы призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

WhatsApp, вероятно, придётся покинуть российский рынок — об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, мессенджер, принадлежащий признанной в РФ экстремистской Meta, с высокой долей вероятности попадёт в перечень зарубежного ПО, которое планируется ограничить. Сейчас этот список разрабатывается по поручению президента.

«По статистике, WhatsApp ежедневно используют 68% граждан. Telegram с показателем в 55% — на втором месте», — отметил депутат у себя в Telegram. По его мнению, долю WhatsApp может занять отечественный мессенджер.