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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 12:03
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Первый зампред IT-комитета Госдумы призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Diego Cervo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Diego Cervo

WhatsApp, вероятно, придётся покинуть российский рынок — об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, мессенджер, принадлежащий признанной в РФ экстремистской Meta, с высокой долей вероятности попадёт в перечень зарубежного ПО, которое планируется ограничить. Сейчас этот список разрабатывается по поручению президента.

«По статистике, WhatsApp ежедневно используют 68% граждан. Telegram с показателем в 55% — на втором месте», — отметил депутат у себя в Telegram. По его мнению, долю WhatsApp может занять отечественный мессенджер.

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