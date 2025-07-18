В Госдуме раскрыли, когда в России заблокируют WhatsApp

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв в интервью «Газете.ru».

«Вопрос, конечно, реализации поручения президента правительством. Какие будут шаги? Пока, наверное, преждевременно [делать заявления]», — сказал он.

По его словам, предположения о блокировке связаны с тем, что WhatsApp принадлежит Meta*. В отличие от Telegram, который может зарегистрироваться в РФ, WhatsApp вряд ли пойдёт на это, добавил депутат.

Ткачёв назвал блокировку сервиса вопросом времени и уточнил, что всё зависит от реакции правительства на поручение президента. Оно было дано после встречи Владимира Путина с предпринимателями, где один из представителей IT-компаний пожаловался на сложности с продвижением российских аналогов из-за высокой ключевой ставки и доминирования западных решений.

Депутат подчеркнул, что окончательные выводы о судьбе иностранных мессенджеров можно будет сделать только после официального ответа кабмина. Роскомнадзор, в свою очередь, отказался комментировать возможную блокировку WhatsApp и посоветовал обратиться в Минцифры.

Вопрос о судьбе WhatsApp в России обсуждается на государственном уровне. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что мессенджер, принадлежащий признанной в России экстремистской организации Meta*, с большой долей вероятности будет включён в перечень иностранного программного обеспечения, использование которого подлежит ограничению.