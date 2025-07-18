Зеленский обсудил с новым министром обороны Украины удары вглубь России
Зеленский провёл встречу с новым министром обороны Украины Шмыгалём
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Владимир Зеленский провёл встречу с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалём. Об этом он рассказал в социальных сетях, подчеркнув, что ключевыми темами стали удары вглубь России и наращивание производства беспилотников.
По словам Зеленского, в данный момент проводится «аудит» всех прежних договорённостей по поставкам вооружений, особенно ударных дронов и перехватчиков. Шмыгалю уже поручено срочно заключить контракты на новые партии беспилотников для ВСУ.
«Также обсудили обеспечение дипстрайков (ударов вглубь. — Прим. Life.ru) – частоту наших ударов, приоритетные задачи», — заявил глава киевского режима.
Ранее Верховная рада официально утвердила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Украины. В своём выступлении он не отрицал единичные факты проблем с обеспечением, однако подчеркнул, что процесс мобилизации продвигается в соответствии с намеченным графиком. Ранее занимавшего данную должность Рустема Умерова назначили секретарём СНБО Украины.