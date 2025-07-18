Зеленский обсудил с новым министром обороны Украины удары вглубь России

Владимир Зеленский провёл встречу с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалём. Об этом он рассказал в социальных сетях, подчеркнув, что ключевыми темами стали удары вглубь России и наращивание производства беспилотников.

По словам Зеленского, в данный момент проводится «аудит» всех прежних договорённостей по поставкам вооружений, особенно ударных дронов и перехватчиков. Шмыгалю уже поручено срочно заключить контракты на новые партии беспилотников для ВСУ.

«Также обсудили обеспечение дипстрайков (ударов вглубь. — Прим. Life.ru) – частоту наших ударов, приоритетные задачи», — заявил глава киевского режима.