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Опубликовано 18 июля 2025, 14:26

Зеленский обсудил с новым министром обороны Украины удары вглубь России

Зеленский провёл встречу с новым министром обороны Украины Шмыгалём

Обложка © ТАСС / ABACA

Обложка © ТАСС / ABACA

Владимир Зеленский провёл встречу с новым министром обороны Украины Денисом Шмыгалём. Об этом он рассказал в социальных сетях, подчеркнув, что ключевыми темами стали удары вглубь России и наращивание производства беспилотников.

По словам Зеленского, в данный момент проводится «аудит» всех прежних договорённостей по поставкам вооружений, особенно ударных дронов и перехватчиков. Шмыгалю уже поручено срочно заключить контракты на новые партии беспилотников для ВСУ.

«Также обсудили обеспечение дипстрайков (ударов вглубь. — Прим. Life.ru) – частоту наших ударов, приоритетные задачи», — заявил глава киевского режима.

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Ранее Верховная рада официально утвердила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Украины. В своём выступлении он не отрицал единичные факты проблем с обеспечением, однако подчеркнул, что процесс мобилизации продвигается в соответствии с намеченным графиком. Ранее занимавшего данную должность Рустема Умерова назначили секретарём СНБО Украины.

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Мария Любицкая
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