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Опубликовано 18 июля 2025, 14:54
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Собянин: Над подлёте к Москве за сегодня сбито ещё три украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву — три вражеских дрона были ликвидированы на подлёте к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Это уже третья атака за сегодня, 18 июля, на столицу. Угрозы для жителей и инфраструктуры нет — по предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что над Москвой сбили один дрон, после уничтожили два беспилотных устройства, а через час ещё одно. Затем стало известно о новой атаке. Все объекты были удачно сбиты, о пострадавших не сообщалось.

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Милена Скрипальщикова
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