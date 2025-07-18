Собянин: Над подлёте к Москве за сегодня сбито ещё три украинских БПЛА
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Системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву — три вражеских дрона были ликвидированы на подлёте к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Это уже третья атака за сегодня, 18 июля, на столицу. Угрозы для жителей и инфраструктуры нет — по предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что над Москвой сбили один дрон, после уничтожили два беспилотных устройства, а через час ещё одно. Затем стало известно о новой атаке. Все объекты были удачно сбиты, о пострадавших не сообщалось.