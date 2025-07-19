ВСУ впервые за несколько лет создали разветвлённые подземные коммуникации в Каменском Запорожской области. Об этом сообщил начальник штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.

«Противник <…> накопал там целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — заявил Байкал в интервью ТАСС.

Подразделения 108-го и 247-го гвардейских десантно-штурмовых полков, входящих в группировку войск «Днепр», 17 июля улучшили позиции на передовой и освободили Каменское. По словам командира, успеху предшествовало взятие Лобкового, что позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Байкал уточнил, что после зачистки основной части населённого пункта штурмовые группы продвинулись к северной окраине. Он отметил, что украинские мобилизованные военнослужащие, часто возрастные, оставляли позиции под натиском российских войск, после чего на передовую направлялись более оснащённые подразделения с западным вооружением.

Освобождение Каменского заняло три недели с момента захвата первого опорного пункта на восточной окраине.