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Опубликовано 19 июля 2025, 05:26

Российские военные обнаружили подземные города ВСУ в Запорожской области

Боец ВС РФ Байкал: ВСУ создали разветвлённую сеть тоннелей в Каменском

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

ВСУ впервые за несколько лет создали разветвлённые подземные коммуникации в Каменском Запорожской области. Об этом сообщил начальник штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.

«Противник <…> накопал там целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками»,заявил Байкал в интервью ТАСС.

Подразделения 108-го и 247-го гвардейских десантно-штурмовых полков, входящих в группировку войск «Днепр», 17 июля улучшили позиции на передовой и освободили Каменское. По словам командира, успеху предшествовало взятие Лобкового, что позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Байкал уточнил, что после зачистки основной части населённого пункта штурмовые группы продвинулись к северной окраине. Он отметил, что украинские мобилизованные военнослужащие, часто возрастные, оставляли позиции под натиском российских войск, после чего на передовую направлялись более оснащённые подразделения с западным вооружением.

Освобождение Каменского заняло три недели с момента захвата первого опорного пункта на восточной окраине.

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Ранее сообщалось, что российские ПВО за вчерашний вечер сбили 87 украинских дронов над девятью регионами. Наибольшее количество дронов — 48 — было сбито над Брянской областью. Над Московским регионом перехватили 5 БПЛА, включая два, направлявшихся непосредственно к столице.

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Алиса Хуссаин
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