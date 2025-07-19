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Опубликовано 19 июля 2025, 09:24

Рекордный «отлов»: ПВО РФ сбила за сутки шесть авиабомб и 349 беспилотников

Российская ПВО за сутки уничтожила шесть авиабомб и 349 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские системы ПВО за последние сутки перехватили шесть корректируемых авиабомб и 349 БПЛА самолётного типа, заявили в Минобороны РФ.

С начала проведения специальной военной операции российскими войсками ликвидировано: 664 самолёта, 283 вертолета, 70 702 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронированных машин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 артиллерийских орудий и миномётов, а также 38 402 единицы специальной автомобильной техники военного назначения.

Силы ПВО за три часа сбили 10 вражеских дронов над двумя российскими регионами
Силы ПВО за три часа сбили 10 вражеских дронов над двумя российскими регионами

Также ВС РФ в ходе ночных ударов поразили оружием и дронами предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются производством компонентов для ракет и беспилотников. Все цели были успешно уничтожены.

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Оксана Попова
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