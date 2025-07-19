Рекордный «отлов»: ПВО РФ сбила за сутки шесть авиабомб и 349 беспилотников

Российские системы ПВО за последние сутки перехватили шесть корректируемых авиабомб и 349 БПЛА самолётного типа, заявили в Минобороны РФ.

С начала проведения специальной военной операции российскими войсками ликвидировано: 664 самолёта, 283 вертолета, 70 702 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронированных машин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 артиллерийских орудий и миномётов, а также 38 402 единицы специальной автомобильной техники военного назначения.