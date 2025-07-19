Назван размер выплат жителям Курского приграничья, чьё жильё пострадало от атак ВСУ
Хинштейн: Куряне с пострадавшим от атак ВСУ жильём получат по 195 тысяч рублей
Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн
Жители Курской области, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от властей региона. Соответствующее заявление сделал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
«Всего от апрельской атаки в Курске пострадал 111 человек. За утрату имущества, как и жители приграничных районов, они получили из федерального бюджета по 150 тысяч рублей. Ещё по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи (из расчёта 65 тысяч рублей за три месяца) направим из областного бюджета», — пояснил Хинштейн.
В приоритетном порядке помощь оказывается тем, кто лишился крова из-за серьёзных разрушений. Хинштейн отметил, что программа поддержки распространяется на всех жителей, чьи дома пострадали от военных действий, начиная с 6 августа 2024 года, и не ограничивается только приграничными территориями.
Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ атаковал авиационный колледж в курском Рыльске. Зафиксированы повреждения здания. На место происшествия прибыли оперативные службы.