Назван размер выплат жителям Курского приграничья, чьё жильё пострадало от атак ВСУ

«Всего от апрельской атаки в Курске пострадал 111 человек. За утрату имущества, как и жители приграничных районов, они получили из федерального бюджета по 150 тысяч рублей. Ещё по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи (из расчёта 65 тысяч рублей за три месяца) направим из областного бюджета», — пояснил Хинштейн.