В США оценили текущее положение ВСУ фразой «адские времена»
Подполковник США Дэвис: Для Украины настали адские времена
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В последние дни обстановка на фронте для ВСУ резко ухудшилась. Так подполковник запаса США Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive прокомментировал ночные атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса.
«Для Украины настали адские времена», — заявил Дэвис.
Эксперт отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемой выбора участка для укрепления, поскольку российские войска обладают численным преимуществом и ведут активные действия по всей линии соприкосновения, не позволяя определить приоритеты обороны.
А ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо настоятельно призвал Владимира Зеленского уйти в отставку, а западные страны — немедленно прекратить оказывать поддержку Незалежной. По его словам, это «упростит» глобальную обстановку.