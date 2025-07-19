В США оценили текущее положение ВСУ фразой «адские времена»

В последние дни обстановка на фронте для ВСУ резко ухудшилась. Так подполковник запаса США Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive прокомментировал ночные атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

«Для Украины настали адские времена», — заявил Дэвис.

Эксперт отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемой выбора участка для укрепления, поскольку российские войска обладают численным преимуществом и ведут активные действия по всей линии соприкосновения, не позволяя определить приоритеты обороны.