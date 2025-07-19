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Опубликовано 19 июля 2025, 20:42

В США оценили текущее положение ВСУ фразой «адские времена»

Подполковник США Дэвис: Для Украины настали адские времена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

В последние дни обстановка на фронте для ВСУ резко ухудшилась. Так подполковник запаса США Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive прокомментировал ночные атаки по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

«Для Украины настали адские времена», — заявил Дэвис.

Эксперт отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемой выбора участка для укрепления, поскольку российские войска обладают численным преимуществом и ведут активные действия по всей линии соприкосновения, не позволяя определить приоритеты обороны.

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А ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо настоятельно призвал Владимира Зеленского уйти в отставку, а западные страны — немедленно прекратить оказывать поддержку Незалежной. По его словам, это «упростит» глобальную обстановку.

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Тимур Хингеев
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