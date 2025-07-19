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Регион
Опубликовано 19 июля 2025, 15:04
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Стало известно о массированной атаке на стратегический хаб ВСУ в Павлограде

Лысак: Мощный удар был нанесён по стратегическому узлу ВСУ в Павлограде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Ночью Павлоград, расположенный в Днепропетровской области и играющий ключевую роль в снабжении украинских сил под Покровском (Красноармейск), подвергся массированной атаке. Информацию об этом распространил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в соцсетях.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака. Взрыв за взрывом», — заявил он.

Лысак отметил, что взрывы не утихали около шести часов, нанеся ущерб множеству объектов и вызвав масштабные пожары.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине и подняли в воздух Ту-95МС. Запуски осуществлялись с восьми различных направлений.

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Наталья Демьянова
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