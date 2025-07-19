Стало известно о массированной атаке на стратегический хаб ВСУ в Павлограде
Лысак: Мощный удар был нанесён по стратегическому узлу ВСУ в Павлограде
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Ночью Павлоград, расположенный в Днепропетровской области и играющий ключевую роль в снабжении украинских сил под Покровском (Красноармейск), подвергся массированной атаке. Информацию об этом распространил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в соцсетях.
«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака. Взрыв за взрывом», — заявил он.
Лысак отметил, что взрывы не утихали около шести часов, нанеся ущерб множеству объектов и вызвав масштабные пожары.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине и подняли в воздух Ту-95МС. Запуски осуществлялись с восьми различных направлений.