«Спонсоры вечной войны»: Депутат Рады обнародовал секретные планы Запада в отношении России
Депутат Дубинский: Запад использует украинский конфликт, чтобы ослабить Россию
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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил о планах Запада использовать украинский конфликт для ослабления России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Дубинский полагает, что суть намерений «коалиции желающих» по вводу войск на Украину заключается в недопущении какого-либо перемирия. Он поясняет, что перемирие не является окончательным миром, а европейские войска в этом случае станут препятствием для возобновления боевых действий. По этой причине, по мнению Дубинского, Россия никогда не согласится на такой вариант, если на Украину войдут иностранные войска.
«Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана «вечной войны». Их задача — не выпускать РФ из ловушки украинской войны. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка», — считает депутат.
Он убеждён, что западные страны, включая Лондон, Париж и Берлин, создают «мирные» схемы, которые на деле лишь затягивают конфликт, стремясь ослабить Россию.
Ранее сообщалось, что западные страны разочарованы провалом стратегии «заморозки» конфликта на Украине, заявил американский аналитик Брайан Берлетик. По его словам, Запад планировал ввести Россию в заблуждение, добившись прекращения огня, чтобы перегруппироваться и усилить украинскую армию. Однако, после того как Россия не пошла на перемирие, Запад перешёл к «запасному сценарию», направленному на затягивание конфликта.