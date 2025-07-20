Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил о планах Запада использовать украинский конфликт для ослабления России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Дубинский полагает, что суть намерений «коалиции желающих» по вводу войск на Украину заключается в недопущении какого-либо перемирия. Он поясняет, что перемирие не является окончательным миром, а европейские войска в этом случае станут препятствием для возобновления боевых действий. По этой причине, по мнению Дубинского, Россия никогда не согласится на такой вариант, если на Украину войдут иностранные войска.

«Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана «вечной войны». Их задача — не выпускать РФ из ловушки украинской войны. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка», — считает депутат.

Он убеждён, что западные страны, включая Лондон, Париж и Берлин, создают «мирные» схемы, которые на деле лишь затягивают конфликт, стремясь ослабить Россию.