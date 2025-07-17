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Регион
17 июля, 05:53

«Обмануть не получилось»: На Западе разочарованы провалом плана по украинскому конфликту

Аналитик Берлетик: На Западе разочарованы провалившейся попыткой обмануть Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Россия помешала Западу добиться «заморозки» конфликта в Украине, из-за чего он теперь будет стремиться к превращению его в «вечную войну». Об этом заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик на YouTube.

«План Запада по Украине был. Это обмануть Россию, свести всё к прекращению огня. Чтобы потом заморозить конфликт. Таким образом США и Европа пополнят запасы вооружения и смогут натренировать больше украинцев. <...> Обмануть Россию не получилось, заморозки не будет», — сказал он.

По словам аналитика, Россия не пошла навстречу призывам к прекращению огня, в связи с чем Запад начал реализацию запасного сценария. Теперь основные усилия сосредоточатся на том, чтобы снизить накал украинского конфликта и максимально продлить его.

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Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. В рамках этого соглашения Украина будет самостоятельно финансировать вооружение. Трамп также предупредил о возможности введения таможенных пошлин против России, если конфликт с Украиной не будет разрешён в течение 50 дней.

Мария Любицкая
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