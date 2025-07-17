«Обмануть не получилось»: На Западе разочарованы провалом плана по украинскому конфликту

Россия помешала Западу добиться «заморозки» конфликта в Украине, из-за чего он теперь будет стремиться к превращению его в «вечную войну». Об этом заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик на YouTube.

«План Запада по Украине был. Это обмануть Россию, свести всё к прекращению огня. Чтобы потом заморозить конфликт. Таким образом США и Европа пополнят запасы вооружения и смогут натренировать больше украинцев. <...> Обмануть Россию не получилось, заморозки не будет», — сказал он.