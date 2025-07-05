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5 июля, 12:51

На Западе назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине

Дипломат Прауд: Смягчение санкций против РФ поможет решению конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению конфликта на Украине. Об этом пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.

«Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, несмотря на все санкции, экономическая модель России осталась неизменной. Прауд также подчеркнул, что Украина находится в состоянии постоянной финансовой нестабильности, близкой к банкротству.

Эксперт отметил, что Европа не только страдает от экономических последствий введённых санкций, но и вынуждена тратить значительные средства на поддержку украинской экономики в период конфликта. При этом, с сокращением финансового участия США, это давление на Европу будет только усиливаться.
Стало известно, кто помог России избежать нового пакета санкций
Стало известно, кто помог России избежать нового пакета санкций

Ранее стало известно, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций Европейским союзом против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер.

Мария Любицкая
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