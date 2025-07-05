На Западе назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
Дипломат Прауд: Смягчение санкций против РФ поможет решению конфликта на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk
Снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению конфликта на Украине. Об этом пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.
«Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций», — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, несмотря на все санкции, экономическая модель России осталась неизменной. Прауд также подчеркнул, что Украина находится в состоянии постоянной финансовой нестабильности, близкой к банкротству.
Эксперт отметил, что Европа не только страдает от экономических последствий введённых санкций, но и вынуждена тратить значительные средства на поддержку украинской экономики в период конфликта. При этом, с сокращением финансового участия США, это давление на Европу будет только усиливаться.