Снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению конфликта на Украине. Об этом пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.

«Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, несмотря на все санкции, экономическая модель России осталась неизменной. Прауд также подчеркнул, что Украина находится в состоянии постоянной финансовой нестабильности, близкой к банкротству.