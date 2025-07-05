Стало известно, кто помог России избежать нового пакета санкций

Восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России заблокирован из-за позиции двух стран-участниц. По данным РИА «ФедералПресс», новые ограничения не могут быть утверждены из-за возражений Словакии и Венгрии.

Словакия и Венгрия открыто выступили против введения нового пакета ограничительных мер, используя право вето в Совете ЕС, где для внешнеполитических решений требуется единогласие. Словакия заявила о невозможности поддержать санкции без конкретных гарантий по поставкам газа. Премьер-министр Роберт Фицо наложил вето, обозначив позицию о готовности обсуждать меры только при условии сохранения экономической безопасности, включая долгосрочные контракты с поставщиками энергоносителей.

По словам евродепутата Любоша Блахи, Словакия намерена добиваться компенсаций за возможные потери и сохранения доступа к российскому газу до 2027 года. Пока эти условия не выполнены, страна не изменит свою позицию. Венгрия также отказывается поддерживать новый пакет санкций, хотя и не выдвигает публичных требований, последовательно выступая против ограничений, угрожающих ее экономике. Будапешт уже блокировал решения ЕС в декабре 2023 года, в том числе по финансированию помощи Украине.

Братислава требует от Еврокомиссии конкретных уступок — сохранения поставок российского газа по действующим контрактам, компенсаций транзитных потерь, защиты местных компаний от исков «Газпрома» и исключения из миграционного пакта ЕС, обязывающего принимать беженцев с 2026 года. Также в Словакии опасаются экономических трудностей в ключевых отраслях, таких как автопром, где рост цен на энергоресурсы может нанести ущерб мировому лидеру по производству автомобилей на душу населения.

Еврокомиссия пытается решить проблему, направив 3 июля делегацию в Братиславу после консультаций Фицо с главами правительств Германии и Испании, однако компромисс пока не достигнут. Рассматривается вариант обхода вето через механизм усиленного квалифицированного большинства, но этот подход пока вызывает споры внутри союза. Обе страны-блокирующие ссылаются на экономические последствия санкций, которые повышают производственные затраты, снижают конкурентоспособность и увеличивают бюджетные риски; Словакия заплатила за российский газ в 2024 году рекордные €198 млн.

Словакия и Венгрия также не поддерживают санкции против российской атомной отрасли и выступают против новых условий по приему мигрантов, ссылаясь на отсутствие необходимой инфраструктуры. По мнению аналитиков, ЕС не сможет полностью отказаться от российского газа, и вероятно установление лимита: доля топлива из РФ не должна превышать 10% общего потребления для всего ЕС и 20% — для отдельных стран.