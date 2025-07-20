Финансист объяснила, кого могут лишить субсидий на оплату ЖКУ

Россияне, получающие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и одновременно имеющие банковские вклады, рискуют лишиться льготы, если размер дохода от накоплений превышает определённый порог. Об этом напомнила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Условием предоставления субсидии на оплату ЖКУ является лимит, который в среднем составляет 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства. В субъектах это значение варьируется, однако всегда учитывается весь доход – и зарплата, и другие поступления, куда входят проценты по вкладам.

«Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы её получали, но в какой-то момент перестали — есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют», — сказала агентству «Прайм» финансист.