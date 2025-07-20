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Регион
20 июля, 06:07

Молния убила 13-летнего мальчика в Туве

Обложка © Telegram / СУ СКР по Республике Тыва

Обложка © Telegram / СУ СКР по Республике Тыва

В Республике Тыва 13-летний мальчик мгновенно погиб, когда в него ударила молния. Об этом сообщил СУ СК РФ по региону в своём телеграм-канале.

Подросток помогал родственникам ухаживать за лошадьми на чабанской стоянке. Вместе с двоюродным братом он отправился загонять табун. По пути туда в мальчика ударила молния.

«В настоящее время следователем для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. По результатам поверки будет принято процессуальное решение», — сказано в публикации.

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Ранее в Карачаево-Черкесии случился похожий инцидент. Там из-за удара молнии в урочище Шайлыкъ-Сырт погиб пастух, его собака, его лошадь и несколько овец из стада. Кажется, что их убило одним лишь разрядом, поскольку на видео все тела лежат рядом.

Владимир Озеров
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