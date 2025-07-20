Молния убила 13-летнего мальчика в Туве

В Республике Тыва 13-летний мальчик мгновенно погиб, когда в него ударила молния. Об этом сообщил СУ СК РФ по региону в своём телеграм-канале.

Подросток помогал родственникам ухаживать за лошадьми на чабанской стоянке. Вместе с двоюродным братом он отправился загонять табун. По пути туда в мальчика ударила молния.

«В настоящее время следователем для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. По результатам поверки будет принято процессуальное решение», — сказано в публикации.