Удар – пожар: Спасатель МЧС рассказал, как защитить себя и свой дом от молний

Спасатель МЧС России отмечает, что молнии чаще всего поражают дома, расположенные на возвышенностях. Также под удар попадают выступающие элементы зданий, такие как шпили, трубы и громоотводы. Особо уязвимы дома на открытых пространствах. Высокие деревья могут послужить защитой от пожара, принимая на себя разряд молнии.