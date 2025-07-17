Удар – пожар: Спасатель МЧС рассказал, как защитить себя и свой дом от молний
SHOT ПРОВЕРКА: Чаще всего молния попадает в дома на возвышенности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marc Rossmann
В России участились случаи возгорания частных домов и дач, вызванные ударами молнии. Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА рассказывает о мерах предосторожности, которые помогут защитить ваше жилище от стихийного бедствия.
Спасатель МЧС России отмечает, что молнии чаще всего поражают дома, расположенные на возвышенностях. Также под удар попадают выступающие элементы зданий, такие как шпили, трубы и громоотводы. Особо уязвимы дома на открытых пространствах. Высокие деревья могут послужить защитой от пожара, принимая на себя разряд молнии.
Специалисты по безопасности рекомендуют для защиты дома от молнии установить молниеприёмник с системой заземления. Распространённое мнение о необходимости полного отключения электроники и укрытия в закрытых помещениях является заблуждением. Однако закрытые окна действительно снижают риск проникновения шаровой молнии (как это описывалось в народных преданиях). Также важно переместить металлические предметы с придомовой территории в здание и воздержаться от выхода на балкон.
Ранее сообщалось, что в дом жительницы подмосковной Истры проникла шаровая молния. Она попала в жилище через гирлянду.