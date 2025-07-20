Стало известно, что вынудило США срочно менять старые бомбардировщики

США планируют отказаться от бомбардировщиков B-1B Lancer в связи с вводом в эксплуатацию более современных самолётов B-21 Raider, рассказал военный эксперт Роман Насонов. По его словам, в ближайшее время в американской армии примут на вооружение новые модели с улучшенными характеристиками.

Собеседник РИАМО подчеркнул, что изначально боевая машина создавалась как противовес советской ядерной триаде. Однако сейчас паритет обеспечивают ракетные комплексы, поэтому необходимость в самолётах значительно снизилась. Кроме того, многие международные договоры по совместному контролю, США считают малозначимыми, поэтому либо уже вышли из них, либо отказались от участия.

«Тем не менее, угрозу со стороны России они продолжают видеть, поскольку в мире всего две страны, имеющие такие возможности: Россия и США. При этом, учитывая разнообразие и надежность средств доставки ядерных боеприпасов у России, американцы понимают, что данным типом самолёта они не смогут эффективно решать те задачи, которые изначально перед ним ставились», — заключил эксперт.