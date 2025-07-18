«Неэффективно против России»: США отказываются от части вооружений

США отказываются от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за их неэффективности против России. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

«В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США. Чьи системы ПВО стали более совершёнными, бомбардировщиков B-1B не будет достаточно для прорыва противовоздушной обороны практически равных противников», — отмечается в материале.

По информации The National Interest, основными причинами отказа от B-1B стали его неспособность преодолевать современные российские и китайские системы ПВО, а также высокая стоимость обслуживания. Отмечается, что эти самолёты эффективно показали себя только в конфликтах против слаборазвитых в военном отношении стран.

Издание указывает, что на смену B-1B придёт новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который в настоящее время проходит испытания. Новый бомбардировщик обладает повышенной малозаметностью и современным электронным оборудованием.