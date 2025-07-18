«Неэффективно против России»: США отказываются от части вооружений
TNI: США отказываются от B-1B Lancer перед угрозой российской ПВО
Бомбардировщик B-1 Lancer. Обложка © X / INDOPACOM
США отказываются от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за их неэффективности против России. Об этом сообщает американское издание The National Interest.
«В стратегическом плане B-1B больше не представляет собой оптимальный выбор для ВВС США. Чьи системы ПВО стали более совершёнными, бомбардировщиков B-1B не будет достаточно для прорыва противовоздушной обороны практически равных противников», — отмечается в материале.
По информации The National Interest, основными причинами отказа от B-1B стали его неспособность преодолевать современные российские и китайские системы ПВО, а также высокая стоимость обслуживания. Отмечается, что эти самолёты эффективно показали себя только в конфликтах против слаборазвитых в военном отношении стран.
Издание указывает, что на смену B-1B придёт новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который в настоящее время проходит испытания. Новый бомбардировщик обладает повышенной малозаметностью и современным электронным оборудованием.
Однако в материале говорится, что процесс полного отказа от B-1B займёт несколько лет. Сейчас в составе ВВС США насчитывается около 60 таких бомбардировщиков, базирующихся на трёх авиабазах. Решение о снятии с вооружения отражает пересмотр американской военной доктрины в условиях усиления России и Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты предоставят Украине ещё несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть установок уже отправлена. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что реализация этих планов потребует значительного времени на подготовку и транспортировку систем.