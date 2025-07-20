Кремль допускает саммит Путина и Трампа для фиксации крупных договорённостей

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима для фиксации крупных договорённостей и со временем обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков о встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Она возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», — уверен представитель Кремля.