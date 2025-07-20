Кремль допускает саммит Путина и Трампа для фиксации крупных договорённостей
Песков: Встреча Путина и Трампа возможна для фиксации крупных договорённостей
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима для фиксации крупных договорённостей и со временем обязательно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков о встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Она возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», — уверен представитель Кремля.
По словам Пескова, такая встреча может понадобиться для закрепления важных договорённостей, но сначала предстоит проделать значительную работу. Он подчеркнул, что пока момент для переговоров на высшем уровне ещё не наступил.
Ранее на Западе заявили, что Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести переговоры в Пекине уже в сентябре. Переговоры будут приурочены к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Однако в Кремле ещё ничего не знают об этом.