В США считают, что Путину удастся перехитрить Трампа в украинском вопросе

Президент России Владимир Путин может использовать «слабости » лидера США Дональда Трампа, чтобы получить преимущество в украинском вопросе. Такое мнение выразил американский политолог Томас Шварц в интервью изданию Pravda.

По мнению политолога, президент США на протяжении всей своей карьеры проявлял снисходительность к Путину, зачастую критикуя американские спецслужбы более резко, чем российское руководство. Эксперт полагает, что российский лидер осведомлён об этой тенденции и, вероятно, воспользуется «мягкой позицией» Трампа.