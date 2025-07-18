В США считают, что Путину удастся перехитрить Трампа в украинском вопросе
Политолог Шварц: Путин воспользуется уязвимостями Трампа по вопросу Украины
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Президент России Владимир Путин может использовать «слабости» лидера США Дональда Трампа, чтобы получить преимущество в украинском вопросе. Такое мнение выразил американский политолог Томас Шварц в интервью изданию Pravda.
»Я ожидаю, что Путин <...> ещё больше активизируется. <...> Потом, на 50-й день, он скажет, что хочет перемирия. <...> Американскому президенту все ещё кажется, что российский лидер «исправится», — поделился Шварц.
По мнению политолога, президент США на протяжении всей своей карьеры проявлял снисходительность к Путину, зачастую критикуя американские спецслужбы более резко, чем российское руководство. Эксперт полагает, что российский лидер осведомлён об этой тенденции и, вероятно, воспользуется «мягкой позицией» Трампа.
Напомним, 14 июля Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Вот только в самих Штатах на данный момент обеспокоены быстрым сокращением запаса арсенала оружия.