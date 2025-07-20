«Земля общая!» Билан учинил наглым туристам скандал в Турции

Певец Дима Билан повздорил с другими туристам в турецкой Каппадокии, поскольку ему хотелось полюбоваться рассветом в гордом одиночестве. По словам звезды, люди засели в одном привлекательном месте аж на полчаса, не давая другим желающим встретить там рассвет.

«Сейчас выгнали людей из одного насиженного места. Стоят и стоят 30 минут на одном месте. «Вы что, приватизировали это место? Дайте нам тоже рассвет встретить, в конце концов!» — рассказал Билан у себя в соцсетях.

В ответ ему сказали, что таковы правила, но Билана это крайне возмутило.

«Какие правила? Земля общая! Короче, от недосыпа влез в лёгкий конфликт, — рассказал артист.