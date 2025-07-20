Иллюзия совершенства: Серябкина раскрыла главный обман соцсетей
Ольга Серябкина призвала россиян не доверять идеальной картинке
Ольга Серябкина. Обложка © РИА Новости / Светлана Шевченко
Даже под давлением идеалов современного общества важно оставаться верным себе и не гнаться за идеальной картинкой в соцсетях, уверена бывшая солистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина. По её словам, ради образа и временных трендов нельзя забывать о настоящих ценностях. Важно сохранять чувство реальности, стоимости денег и интеллектуальной собственности.
Ольга Серябкина призвала россиян не гнаться за идеальной картинкой в соцсетях. Видео © Пятый канал
«Сейчас соцсети рулят, решают. Мы видим постоянно идеальную картинку. Я показываю ровно то, что я хочу показать. Наснимала сейчас что-то на телефон, но выложу то, где я себе нравлюсь и комплиментарно по отношению всего. Какие-то неудачные моменты я не буду показывать. Так делают все», — отметила певица в беседу с Пятым каналом.
Ранее Ольга Серябкина шокировала заявлением об отношениях с мужем. Она призналась, что супруг не воспринимает её как артистку.