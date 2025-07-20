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20 июля, 10:25

Иллюзия совершенства: Серябкина раскрыла главный обман соцсетей

Ольга Серябкина призвала россиян не доверять идеальной картинке

Ольга Серябкина. Обложка © РИА Новости / Светлана Шевченко

Ольга Серябкина. Обложка © РИА Новости / Светлана Шевченко

Даже под давлением идеалов современного общества важно оставаться верным себе и не гнаться за идеальной картинкой в соцсетях, уверена бывшая солистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина. По её словам, ради образа и временных трендов нельзя забывать о настоящих ценностях. Важно сохранять чувство реальности, стоимости денег и интеллектуальной собственности.

Ольга Серябкина призвала россиян не гнаться за идеальной картинкой в соцсетях. Видео © Пятый канал

«Сейчас соцсети рулят, решают. Мы видим постоянно идеальную картинку. Я показываю ровно то, что я хочу показать. Наснимала сейчас что-то на телефон, но выложу то, где я себе нравлюсь и комплиментарно по отношению всего. Какие-то неудачные моменты я не буду показывать. Так делают все», — отметила певица в беседу с Пятым каналом.

Ранее Ольга Серябкина шокировала заявлением об отношениях с мужем. Она призналась, что супруг не воспринимает её как артистку.

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Борис Эльфанд
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