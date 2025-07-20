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Регион
20 июля, 11:43

Три подростка бесследно исчезли ночью из детдома, на поиски подняли полицию

Трое подростков сбежали ночью из детдома в Амвросиевке в ДНР, их ищут

В ДНР из детдома сбежали трое подростков. Обложка © Telegram / МВД по ДНР

В ДНР из детдома сбежали трое подростков. Обложка © Telegram / МВД по ДНР

Трое подростков 12, 13 и 14 лет сбежали из Амвросиевского детского дома «Росток» в ДНР, сейчас их разыскивает полиция. Приметы и фотографии ребят публикует МВД по региону. Причины побега несовершеннолетних пока неизвестны.

«Разыскиваются несовершеннолетние воспитанники детского дома «Росток» Ильченко Максим Владимирович, 2012 г.р., Коровин Марк Петрович, 2009 г.р., и Шевченко-Корженецкий Роман Александрович, 2010 г.р., которые ночью 19 июля самовольно покинули территорию образовательного учреждения», — уточнили в МВД.

Максим был одет в красную футболку и серые шорты, у Марка — цветная майка и чёрные шорты, а на Романе были синие спортивные штаны и чёрная футболка. Любую информацию о местонахождении детей просят сообщать по номера (06259) 2-21-02, +7 (949) 332-21-86, +7 (949) 366-58-63 либо 102.

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Ранее специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Мария Бирбина рассказала, что подросток может уйти из дома не из хулиганских побуждений, а из-за редкого недуга — синдрома бродяжничества. Недуг проявляется как непреодолимое желание уйти из дома даже среди ночи и без личных вещей.

Татьяна Миссуми
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