₽90 млн за «крышу»: Стало известно, за что IT-миллиардеру Мацоцкому грозит 15 лет

Сергея Мацоцкого, известного IT-предпринимателя и сооснователя компании IBS, обвиняют в передаче взятки на сумму свыше 90 миллионов рублей. По версии следствия, эти средства были выплачены сотрудникам Федерального казённого учреждения «Налог-сервис» в обмен на благосклонность к бизнесу Мацоцкого, в частности к компании «Рубитех». Об этом сообщает Mash.

Арест предпринимателя в Москве связан с коррупционной схемой, в которой также фигурируют руководители «Налог-сервиса» Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев. Оба были задержаны и помещены под стражу ещё в мае. Шалаев, сотрудничая со следствием, дал показания против Филимошина, после чего последний также оказался под арестом. При этом Филимошин отрицает свою причастность к преступлению.

Согласно свидетельствам Шалаева, передача взятки происходила в период с декабря прошлого года по апрель текущего. Это ключевой временной промежуток для расследования дела.

Отметим, что в мае 2020 года Мацоцкий основал IT-холдинг «ГС Инвест», куда вошла компания «Рубитех», ранее созданная им самим. В 2023 году предприниматель продал свою долю в размере 47% и полностью вышел из бизнеса. Тем не менее уголовное преследование началось только в апреле этого года.