Слуцкий: ЕС перекладывает ответственность за бездарность фон дер Ляйен на RT
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Европа пустилась искать оправдания своей бездарной политике, виноватыми оказались российские СМИ, которые якобы распространяют вредоносные нарративы. Об этом сказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию Der Spiegel о том, что телеканал RT якобы виноват в выдвинутом вотуме недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
«[Глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен продолжает искать «внешних врагов» для оправдания собственной бездарной политики. RT, оказывается, «виноват» в том, что главе ЕК намеревались выразить вотум недоверия. Немецкий Der Spiegel утверждает: российские СМИ, мол, распространяли вредоносные для Урсулы нарративы. Полнейшая чушь выдаётся теперь за истину в последней инстанции», — пояснил Слуцкий.
У современной евроэлиты, по мнению депутата, давно нет стыда и принципов, поэтому идёт перекладывание ответственности в борьбе с Россией продолжается чужими руками — за счёт украинцев. Слуцкий уверен, что западных лидеров их приспешников ждёт самый суровый суд истории.
Напомним, на пленарном заседании Европарламента (ЕП) в Страсбурге не стали выносить вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая обвиняется в коррупции. Тем самым чиновница смогла избежать отставки. Недоверие фон дер Ляйен выразили 175 парламентариев из 553, тогда как 360 депутатов отдали голоса в её поддержку. Ещё 18 членов ЕП воздержались.