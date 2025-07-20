Европа пустилась искать оправдания своей бездарной политике, виноватыми оказались российские СМИ, которые якобы распространяют вредоносные нарративы. Об этом сказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя публикацию Der Spiegel о том, что телеканал RT якобы виноват в выдвинутом вотуме недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

«[Глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен продолжает искать «внешних врагов» для оправдания собственной бездарной политики. RT, оказывается, «виноват» в том, что главе ЕК намеревались выразить вотум недоверия. Немецкий Der Spiegel утверждает: российские СМИ, мол, распространяли вредоносные для Урсулы нарративы. Полнейшая чушь выдаётся теперь за истину в последней инстанции», — пояснил Слуцкий.

У современной евроэлиты, по мнению депутата, давно нет стыда и принципов, поэтому идёт перекладывание ответственности в борьбе с Россией продолжается чужими руками — за счёт украинцев. Слуцкий уверен, что западных лидеров их приспешников ждёт самый суровый суд истории.