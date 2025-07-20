Девушка поёт, на Хованского живёт: Москвич 8 лет ищет незнакомку из очереди, в которую влюбился с первого взгляда

Москвич по имени Александр уже восемь лет ищет девушку Наташу, с которой он поделился зонтом в очереди к мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает Mash.

Александр, который ищет Наталью. Фото © Telegram / Mash

Всё началось в 2017 году, когда одним дождливым днём Александр встретил Наталью в очереди. Он увидел, что девушка стоит без зонта, поэтому любезно предложил укрыться под своим. Несколько часов, проведённых с ней у входа в храм, мужчине было суждено запомнить навсегда. К сожалению, на входе охрана распределила их по разным потокам. С тех пор он её не видел, но никогда не прекращал искать.

Теперь Александр посвящает Наталье стихи, ведёт страницу «о Наташе», сочинил про неё песню и даже снял трейлер, поскольку считает, что история заслуживает экранизации. Мужчина обошёл половину храмов города в поисках, но тщетно. Даже ИИ был не в силах помочь романтику.

Александр — инженер-физик, но работает курьером, а в свободное время занимается поисками Натальи. Всё это время он хватается за одну лишь зацепку — фразу, которая долетела до него в очереди: «Девушка поёт, на Хованского живёт». Сейчас его музе около 35 лет, у неё тёмные волосы, голубые глаза и рост — 175 см. Кто ищет, тот всегда найдёт.