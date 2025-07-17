Дейтинг-тренд: Назван популярный вид спорта для поиска любви

Россияне теперь ищут романтические отношения во время занятий бегом — марафоны и беговые клубы становятся местом для знакомства с потенциальными партнёрами. Об этом сообщают эксперты сервиса онлайн-знакомств.

«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причём неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству. Во всём мире уже более 621 млн человек увлекаются бегом, и это неудивительно, потому что это один из самых доступных видов спорта — достаточно пары кроссовок, а место для пробежки есть в каждом городе и в каждом дворе. К тому же всего полчаса бега сжигают около 300 калорий, а бегуны живут дольше на три года, чем те, кто не бегает», — пояснили эксперты в беседе с «Газетой.ru».

По сведениям ВЦИОМ, примерно треть взрослых граждан страны увлекаются бегом или спортивной ходьбой, а популярность этого вида спорта возрастает с каждым годом. Статистические данные свидетельствуют, что россияне всё активнее участвуют в различных марафонах и забегах.

Для трети россиян занятия спортом — одно из ключевых хобби. Почти 10% опрошенных проявляют интерес к бегу. Однако мужская половина более активна: 12,6% среди них отметили бег как одно из своих увлечений. Интересно, что наибольшее число любителей бега сосредоточено в южных регионах, таких как Ростов-на-Дону и Краснодар. Также активно занимаются бегом жители крупных российских городов — Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — которые назвали этот вид спорта своим хобби. При этом, по словам аналитиков, именно в Москве наблюдается наибольшее количество женщин, предпочитающих бег.