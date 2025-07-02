ЛДПР запускает «русский тиндер»
ЛДПР запускает чат-бот «Обоюдно» для знакомств и отношений
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ЛДПР запустит Telegram-бота для знакомств под названием «Обоюдно», который будет работать с проверенными данными. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
По данным пресс-службы, бот позволит пользователям находить собеседников или потенциальных партнёров, минимизируя риск мошенничества благодаря встроенной системе верификации. Разработчики заявили, что алгоритм будет учитывать не только геолокацию, но и общие интересы, чтобы подбирать максимально совместимых людей.
«Чат-бот ЛДПР будет поддерживать формат и фото, и видео, что очень удобно для подтверждения реальности существования владельцев размещаемых анкет», — заявили в партии.
Также в ЛДПР подчеркнули, что все анкеты пройдут строгую проверку, что поможет бороться с фейковыми профилями и недобросовестными пользователями. По их словам, это сделает сервис безопасным и повысит шансы на создание серьёзных отношений у одиноких россиян.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме рассматривают инициативу о введении обязательной маркировки на сайтах знакомств, информирующей о наличии у пользователя непогашенной судимости. Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов подчеркнул, что пользователи онлайн-сервисов знакомств подвергаются определённым рискам. Он отметил, что в сети существует вероятность встретить людей, с которыми в реальной жизни многие не захотели бы общаться.