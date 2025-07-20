33-летний российский артист трагически погиб в Таиланде, на репатриацию тела нужно полмиллиона

В Таиланде при трагических обстоятельствах погиб 33-летний российский артист балета Михаил Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба театра оперы и балета Республики Саха, объявив сбор средств на доставки его тела в Россию.

«Горькая новость пришла из Таиланда: трагически погиб наш земляк — талантливый артист балета Михаил Дмитриев... Искренние соболезнования безутешным родным и близким. Хотелось бы вернуть парня на родину — чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги, которые, если не собрать всем миром, взять просто негде. Сумма сумасшедшая», — сказано в публикации.

Коллеги рассказали, что сумма будет расти с каждым днём до тех пор, пока тело артиста будет находиться на чужбине. Сейчас стоимость перевозки тела на родину оценивается в 500 тысяч рублей. У Дмитриева из родственников осталась только мама и старший брат. Причины гибели звезды балета не уточняются.

Михаил Дмитриев служил в театре более 14 лет, был артистом высшей категории и обладателем звания «Отличник культуры Республики Саха». Выпускник Якутского хореографического училища, он участвовал в ключевых постановках, включая премьеру оперы-олонхо «Ньургун Боотур», а в 2025 году стал лауреатом «Золотой маски» с этнобалетом «Сияющий камень».