В Румынии затопило соляную шахту Прайд из-за весенних ливней. Министр окружающей среды Диана Бузояну обвинила в случившемся бобров, хотя главная причина – бездействие руководства шахты.

Майские ливни привели к обрушению защитной плотины и затоплению рудника, фабрики и туристической базы. Оборудование уничтожено, подземные запасы соли под угрозой. Ситуация обсуждалась на Совбезе Румынии, президент призвал к срочным мерам защиты населения.

«Совершенно очевидно, что эту шахту уже невозможно спасти, что её больше нельзя использовать. Реальность такова, что мы видели заявления даже про бобров, то есть каким-то образом вина была переложена на бобров, и бобры не могли сказать: «Это не наша вина». Власти должны были вмешаться давно», — заявила Бухояну журналистам.

Шахта Прайд, обеспечивавшая до 80% доходов региона, находится в ведении государственной компании Salrom. После предыдущего наводнения в 2023 году агентство вод Румынии предупреждало о повторных рисках, но никаких действий предпринято не было. В министерстве экономики признали, что шахта, скорее всего, превратится в озеро, уклонившись от ответа на вопрос об ответственности за случившееся.