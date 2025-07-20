На бобров свалили вину в затоплении шахты, фабрики и туристической базы в Румынии
Министр природы Румынии Бузояну считает, что бобры затопили шахту Прайд
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В Румынии затопило соляную шахту Прайд из-за весенних ливней. Министр окружающей среды Диана Бузояну обвинила в случившемся бобров, хотя главная причина – бездействие руководства шахты.
Майские ливни привели к обрушению защитной плотины и затоплению рудника, фабрики и туристической базы. Оборудование уничтожено, подземные запасы соли под угрозой. Ситуация обсуждалась на Совбезе Румынии, президент призвал к срочным мерам защиты населения.
«Совершенно очевидно, что эту шахту уже невозможно спасти, что её больше нельзя использовать. Реальность такова, что мы видели заявления даже про бобров, то есть каким-то образом вина была переложена на бобров, и бобры не могли сказать: «Это не наша вина». Власти должны были вмешаться давно», — заявила Бухояну журналистам.
Шахта Прайд, обеспечивавшая до 80% доходов региона, находится в ведении государственной компании Salrom. После предыдущего наводнения в 2023 году агентство вод Румынии предупреждало о повторных рисках, но никаких действий предпринято не было. В министерстве экономики признали, что шахта, скорее всего, превратится в озеро, уклонившись от ответа на вопрос об ответственности за случившееся.
Ранее упитанный бобёр был замечен на территории челябинского завода «Метран», где он облюбовал канаву для обустройства своего нового жилища. Видеозапись запечатлела, как животное прогуливается по территории, а рабочие обнаружили следы его деятельности — обустроенную нору с вентиляцией.