В Якутии коровы забрались на холм, чтобы спастись от наводнения после ливней

В Якутии из-за ливней повысился уровень воды, в некоторых населённых пунктах эвакуируют людей с затопленных территорий. В селе Хара-Тумул Оймяконского района из-за паводка коровы оказались в ловушке. Как рассказала якутский публицист Маргарита Нифонтова, животные вынуждены ютиться на небольшом островке, который пока ещё не затопило.

В Якутии коровы забрались на холм, спасаясь от паводка. Видео © Telegram / Маргарита Нифонтова

Кадры сделал местный житель, показав последствия, с которыми столкнулись люди после разгула природной стихии. Он отметил, что коровы не могут самостоятельно покинуть небольшой участок холма, где находятся уже несколько дней. Всё это время их никто не кормил и не доил. При этом пока неизвестно, когда за ними собираются приехать работники спасательных служб.

По данным МЧС Республики Саха, на территории Оймяконского и Момского районов наблюдается подъём уровня воды в бассейне реки Индигирка. Всего для ликвидаций последствий задействовано свыше 200 специалистов, 59 единиц различной техники ведомств и организаций. На данный момент эвакуированы 110 человек, в том числе 39 детей. В Минсельхозе Якутии отметили, что пока удалось эвакуировать более 500 голов крупного рогатого скота из нескольких сел, включая Хара-Тумул.