«Боимся, что током убьёт»: Жилые дома в Хакасии ушли под воду из-за мощного ливня
Жительница Черногорска сообщила, что из-за ливней в доме отключили свет
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Сильные дожди вызвали наводнение в Черногорске, затопив жилые здания и дворы. Татьяна, жительница города, поделилась деталями произошедшего в беседе с 360.ru.
В Черногорске затопило дома. Видео © 360.ru
«Забиты на крыше все ливнёвки, куда вода должна уходить. Затопило квартиры, подъезд, счётчики с интернетом, со светом», — подчеркнула Татьяна.
По её словам, из-за риска короткого замыкания жителям дома на улице Юбилейной пришлось обесточить свои жилища. Горожане боятся, что их ударит током, поэтому все сидят без света. Татьяна дополнила, что вокруг сплошная вода: и во дворе, и в квартирах, и в подъезде.
В городской администрации подтвердили введение режима повышенной готовности. Для ликвидации последствий стихии была привлечена специальная техника: в городе организованы работы по откачке воды.
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