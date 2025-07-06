«Пляжи на дорогах»: Новосибирск ушёл под воду после ливней

Выходные в Новосибирске прошли под знаком большой воды: улицы города затопило настолько, что горожане пересели на сапы и «открыли» сезон пляжного отдыха прямо посреди дорог. Об этом сообщил Mash Siberia.

Жители Новосибирска устроили сап-прогулки по улицам из-за потопа. Видео © Telegram / Mash Siberia

После обильных ливней улицы Новосибирска оказались буквально под водой. Некоторые участки дорог превратились в настоящие каналы, по которым теперь можно передвигаться разве что на плавсредствах. И местные нашли способ не унывать. Синоптики тем временем предупреждают: ливни в регионе задержатся. Согласно прогнозу, дожди не покинут Новосибирск всю предстоящую неделю.