«Пляжи на дорогах»: Новосибирск ушёл под воду после ливней
Mash Siberia: Жители Новосибирска устроили сап-прогулки по улицам из-за потопа
Жители Новосибирска устроили сап-прогулки по улицам из-за потопа. Обложка © Telegram / Эй, Новосибирск!
Выходные в Новосибирске прошли под знаком большой воды: улицы города затопило настолько, что горожане пересели на сапы и «открыли» сезон пляжного отдыха прямо посреди дорог. Об этом сообщил Mash Siberia.
Жители Новосибирска устроили сап-прогулки по улицам из-за потопа. Видео © Telegram / Mash Siberia
После обильных ливней улицы Новосибирска оказались буквально под водой. Некоторые участки дорог превратились в настоящие каналы, по которым теперь можно передвигаться разве что на плавсредствах. И местные нашли способ не унывать. Синоптики тем временем предупреждают: ливни в регионе задержатся. Согласно прогнозу, дожди не покинут Новосибирск всю предстоящую неделю.
Пока Новосибирск тонет в дождях, в Москве погода ведёт себя сдержаннее. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, суббота и воскресенье в столице пройдут без серьёзных осадков, хотя кратковременные дожди возможны. При этом температура понизится — днём ожидается около +20 °С.