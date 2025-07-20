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20 июля, 15:50

«Сатанизм прогрессирует»: Захарова осудила желание Парижа отменить Пасху и Победу над фашизмом

Захарова: Париж готов жертвовать христианством и памятью о Победе ради Киева

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Франция оказалась во власти сатанизма, который буйным цветом расцвёл в последние годы, Париж официально поддерживает неонацистский режим в Киеве и готов принести ему в жертву христианские традиции и Победу во Второй мировой войне. Об этом заявила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Символы, которые Париж, пользуясь сложным положением своего населения, хочет заретушировать и в итоге забыть: Байру предложил прекратить отмечать главный христианский праздник — первый день Светлой седмицы и забыть День Победы — завершение Второй мировой войны в Европе. Два символа культуры, достоинства и нравственности французского государства и народа», — заявила она.

Дипломат напомнила, что премьер-министр Франции Франсуа Байру на фоне «социально-экономического кризиса» выступил с предложением отменить в годичном трудовом календаре два праздника: День Победы и католическую Пасху. Эти дни ежегодно являются во Франции нерабочими, теперь их могут просто «стереть» из календаря.

«Открытие Олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием — сатанизм прогрессирует», — сделала вывод Захарова, намекнув на глумление над христианством в рамках Олимпийских Игр.

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Напомним, французский премьер предложил сделать рабочими два государственных праздника, например, Пасхальный понедельник и День победы, 8 мая, чтобы увеличить экономическую активность и доходы бюджета. По оценке правительства, такая мера может принести в казну миллиарды евро. Байру также отметил, что готов рассмотреть и другие варианты для роста государственных доходов. Среди других мер — отказ от индексации пенсий и социальных выплат на уровень инфляции.

Татьяна Миссуми
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