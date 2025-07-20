Эксперт назвал неожиданную причину начала конфликта на Украине
Профессор Дизен: Скандал с выборами в США способствовал конфликту на Украине
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Политический скандал в США вокруг обвинений России во вмешательстве в выборы 2016 года («Рашагейт») стал одной из причин конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
По его мнению, «Рашагейт» усилил раскол в американской политике, создал образ России как врага и подтолкнул к эскалации. Эксперт призвал привлечь к ответственности виновных в разжигании конфликта.
«Рашагейт» расколол американскую политику, демонизировал Россию и стал одной из причин войны на Украине», — утверждает он.
Ранее арестованный украинский депутат Дубинский заявил, что Запад хочет затянуть конфликт для ослабления России. По его мнению, ввод иностранных войск на Украину сделает невозможным перемирие, на что Москва никогда не согласится.