Политический скандал в США вокруг обвинений России во вмешательстве в выборы 2016 года («Рашагейт») стал одной из причин конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

По его мнению, «Рашагейт» усилил раскол в американской политике, создал образ России как врага и подтолкнул к эскалации. Эксперт призвал привлечь к ответственности виновных в разжигании конфликта.

«Рашагейт» расколол американскую политику, демонизировал Россию и стал одной из причин войны на Украине», — утверждает он.