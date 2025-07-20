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Регион
20 июля, 16:27

В ГД сделали обнадёживающий прогноз по ключевой ставке

Депутат Аксаков: Ставка ЦБ РФ может снизиться до 15% к концу года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России может снизить ключевую ставку до 15% уже к концу 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив что оптимальным уровнем для российской экономики является значение в 7%, которого можно достичь в 2026 году.

«[Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию], ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдёт. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», — приводит слова парламентария ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что текущая политика ЦБ направлена на поиск баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Окончательное решение по ставке будет зависеть от динамики цен и макроэкономических показателей в ближайшие месяцы.

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Напомним, на днях на Западе признали, что России удалось одержать победу в борьбе с инфляцией. Подтверждением тому служит замедление роста цен в июне — это одно из первых свидетельств того, что жёсткая политика ЦБ РФ приносит плоды. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.

Юрий Лысенко
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