В ГД сделали обнадёживающий прогноз по ключевой ставке

Банк России может снизить ключевую ставку до 15% уже к концу 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив что оптимальным уровнем для российской экономики является значение в 7%, которого можно достичь в 2026 году.

«[Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию], ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдёт. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», — приводит слова парламентария ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что текущая политика ЦБ направлена на поиск баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Окончательное решение по ставке будет зависеть от динамики цен и макроэкономических показателей в ближайшие месяцы.