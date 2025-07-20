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20 июля, 18:45

Девушка Дурова выложила совместную фотографию из спортзала и сравнила её с мемом

Павел Дуров и его девушка Юлия Вавилова в фитнес-зале. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

Павел Дуров и его девушка Юлия Вавилова в фитнес-зале. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

Девушка основателя Telegram Павла Дурова блогер Юлия Вавилова опубликовала совместное с предпринимателем фото из спортзала, намекнув на их сходство с собаками из мема «Доге и Чимс». Ироничный коллаж появился на странице в её социальной сети.

На первой из опубликованных фотографий Дуров и Вавилова позируют для снимка. Следом идёт мем «Доге и Чимс», который часто используют для юмористического обыгрывания ситуаций.

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На днях появились сообщения, что Telegram приступил к процедуре регистрации представительства в России. Однако позже эксперт по коммуникациям Георгий Лобушкин опроверг эту информацию. На тему высказался и сам Павел Дуров, назвав подобные слухи целенаправленной кампанией по дискредитации мессенджера.

Юрий Лысенко
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