Девушка Дурова выложила совместную фотографию из спортзала и сравнила её с мемом

Девушка основателя Telegram Павла Дурова блогер Юлия Вавилова опубликовала совместное с предпринимателем фото из спортзала, намекнув на их сходство с собаками из мема «Доге и Чимс». Ироничный коллаж появился на странице в её социальной сети.

На первой из опубликованных фотографий Дуров и Вавилова позируют для снимка. Следом идёт мем «Доге и Чимс», который часто используют для юмористического обыгрывания ситуаций.