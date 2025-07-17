В архиве КПСС нашли «фашистское» прошлое прадеда Павла Дурова

В архивах Коммунистической партии Советского Союза найдены документы, в которых говорится о службе прадеда основателя Telegram Павла Дурова у немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны. Речь идёт об отце Семёна Тулякова, деда Дурова, выяснили в Kp.ru.

По официальным данным, Семён Туляков в довоенный период учился и работал, а в 1929 году перебрался в Ленинград. В годы войны он числился на фронте командиром роты и не раз получал ранения. Однако в послевоенных документах сохранилось примечание: при попытке вступить в ряды КПСС в 1946 году Тулякова не приняли из-за скрытого им факта — его отец в годы оккупации исполнял обязанности старосты в родной деревне.

Должность старосты в оккупированной зоне не всегда означала добровольное сотрудничество с немцами. Некоторые сельские старосты якобы использовали свои полномочия для передачи партизанам разведданных. Тем не менее, семья Туляковых попала под подозрение: после освобождения деревни в 1942 году местный староста был задержан органами госбезопасности, но вскоре скончался — следствие так и не выяснило подробностей его деятельности.

В анкете при вступлении в КПСС Туляков должен был указать сведения о родственниках на оккупированных территориях, сокрытие этого факта считалось серьёзным нарушением. Согласно материалам архива, в 1946 году Семёна Тулякова отклонили «по идеологическим соображениям», однако после смерти Иосифа Сталина он повторно подал заявление и в итоге был принят в партию.