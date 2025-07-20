«Преждевременно говорить»: В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp

Госдума пока не называет даты возможной блокировки WhatsApp, считая такие заявления преждевременными. Об этом заявил глава комитета по информполитике Сергей Боярский в своём телеграм-канале.

«Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременно», — сказал Боярский.

Парламентарий отметил, что у российских властей есть претензии ко всем иностранным платформам, включая невыполнение законодательства, отсутствие локализации данных и недостаточную борьбу с мошенничеством.

Напомним, России на правительственном уровне рассматривают перспективы дальнейшего использования WhatsApp. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер компании Meta*, вероятно, будет включён в список иностранного ПО, использование которого ограничат.