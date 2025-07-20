Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 18:19

«Преждевременно говорить»: В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp

В Госдуме отказались назвать точную дату блокировки WhatsApp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Djem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Djem

Госдума пока не называет даты возможной блокировки WhatsApp, считая такие заявления преждевременными. Об этом заявил глава комитета по информполитике Сергей Боярский в своём телеграм-канале.

«Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременно», — сказал Боярский.

Парламентарий отметил, что у российских властей есть претензии ко всем иностранным платформам, включая невыполнение законодательства, отсутствие локализации данных и недостаточную борьбу с мошенничеством.

В Госдуме раскрыли, когда в России заблокируют WhatsApp
В Госдуме раскрыли, когда в России заблокируют WhatsApp

Напомним, России на правительственном уровне рассматривают перспективы дальнейшего использования WhatsApp. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер компании Meta*, вероятно, будет включён в список иностранного ПО, использование которого ограничат.

* Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar