Правительство Украины вводит годовой мораторий на проверки бизнеса

Правительство Украины объявило о введении годового моратория на проверки бизнеса. Как заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко, глава Владимир Зеленский одобрил это решение, обосновав его необходимостью предоставить больше свободы внутренним экономическим силам.

Согласно заявлению премьера, проверки со стороны налоговых и таможенных органов будут ограничены и сохранятся только в сферах с высоким уровнем риска. При этом аналогичный мораторий на Украине уже вводился – он действовал с начала военного конфликта до конца 2023 года.

Кроме того, Свириденко сообщила о начале аудита уже имеющихся уголовных дел против бизнеса с акцентом на закрытие «безосновательных уголовных производств», которые мешают работе предпринимателей. Новые уголовные дела будут инициироваться только с согласия генерального прокурора или руководителей областного и районного уровней.

Однако украинские эксперты указали, что основной прессинг на бизнес в настоящее время осуществляется не через традиционные проверки, а через возбуждение уголовных дел различными правоохранительными органами. Поэтому введение моратория не улучшит положение украинских предпринимателей, а будет работать только как пиар-ход власти, отмечает издание «Страна.ua».