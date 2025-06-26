Западные страны никак не смогут помочь украинской экономике, потому что она давно скатилась до состояния краха. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского. В публикации подчёркивается, что и раньше экономика Незалежной едва держалась за счёт иностранных средств, но их поток иссяк.

«Положительное влияние на экономику в этом году больше не рассматривается», — сказал изданию один из собеседников на правах анонимности.

Как утверждается, Киев мог быть финансово спасён только благодаря соглашению с США по ресурсам, однако сделка способна показать хоть какие-то результаты лишь через несколько лет. В Киеве скрывают от населения, что западных денег уже в следующем году хватит только на покрытие половины потребностей страны, а значит полный коллапс неизбежен. Украинские чиновники очень верили обещаниям Вашингтона, но политика американского лидера Дональда Трампа показала себя весьма неожиданно, говорится в статье.

Уже сейчас западные союзники Украины покрывают невоенные расходы страны, среди них пенсии, здравоохранение и образование, деньги берутся из процентов с замороженных российских активов за рубежом. Но это лишь начало конца, продолжает автор статьи. Дальше экономика Украины громко и быстро пойдёт ко дну.